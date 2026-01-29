Acessibilidade

29 de Janeiro de 2026 • 13:42

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Sisu 2026: candidatos já podem conferir resultado individual

Acesso é feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC

Agência Brasil

Publicado em 29/01/2026 às 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

MEC/ Divulgação

O resultado individual da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 já está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Sisu. O acesso é feito com o login da plataforma Gov.br.

Os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis na chamada regular deverão realizar a matrícula a partir de 2 de fevereiro, no período indicado no edital da instituição pública de ensino superior.

O Sisu tem como objetivo democratizar o acesso a instituições públicas de educação superior (IES) que aderiram ao processo seletivo, de todo o país.

Lista de espera
Os candidatos não selecionados que queiram participar da lista de espera devem manifestar interesse a partir desta quinta-feira (29) até a próxima segunda-feira (2), também pelo Portal Acesso Único.

A convocação da lista de espera segue a ordem de classificação da chamada regular, mas só inclui os candidatos que manifestaram interesse na lista.

A convocação será feita diretamente pelas instituições em que o estudante se inscreveu.

É possível participar da lista de espera de apenas uma opção de curso. O candidato deve consultar os canais oficiais da instituição de interesse e observar as regras e os prazos estabelecidos em edital.

Sisu
A maioria das instituições participantes do Sisu é da rede federal de educação superior, com destaque para universidades e institutos federais.

Pela primeira vez, nesta edição, quem participou de pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – 2023, 2024 ou 2025 – conseguiu se inscrever para concorrer a vagas oferecidas pelas instituições que aderiram ao processo seletivo.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Terminam nesta sexta-feira inscrições para o Sisu 2026

• UEMS oferece 92 vagas em cursos em Aquidauana pelo SiSU 2026

• Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

Educação

Prazo para complementar inscrições do Fies postergadas começa hoje

Educação

Programa vai levar educação jurídica para estudantes da Rede Estadual

Pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino começam nesta segunda-feira

Professor transforma ensino de programação em jogo interativo e divertido

Alunos da Rede Estadual de Ensino aprendem gastronomia na prática

Educação

MS divulga resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado para professores

Publicidade

Doutorado

Pesquisadores podem concorrer a bolsas de R$ 5,2 mil da UEMS

ÚLTIMAS

Educação

Rede Municipal de Ensino de Aquidauana abre matrículas para EJA 2026

O programa EJA é destinado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de completar a educação básica na idade regular

Saúde

Governo contempla Aquidauana no reforço de cuidados com a primeira infância

A estratégia é voltada a bebês prematuros com menos de 37 semanas de gestação e a crianças com comorbidades até 24 meses de idade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo