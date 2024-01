Sisu abre inscrições nesta segunda-feira

Sisu / Divulgação

Nesta segunda-feira, 22, o MEC (Ministério da Educação) abre as inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2024. Ao todo, 264.254 mil vagas serão ofertadas em 127 instituições públicas de educação superior do Brasil. Interessados em participar têm até às 23h59 do dia 25 de janeiro para efetuarem o cadastro, que é gratuito, clicando no link.

A edição do Sisu deste ano terá um processo seletivo diferente, com possibilidade de inscrição para os cursos no primeiro ou segundo semestre de 2024. Assim, para concorrer a todas as vagas ofertadas no ano, os candidatos deverão se inscrever durante um único período. O resultado da chamada única será divulgado no dia 30 de janeiro.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.O processo seletivo contempla todos que participaram da edição mais recentedo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com as informações de login e senha da conta Gov.br. Se você ainda não possui cadastro na página Gov.br, clique aqui para criar sua conta.

Vagas

As informações detalhadas das vagas estão disponíveis na página do processo seletivo. Na plataforma, é possível ver as disponibilidades por curso, turno, início das atividades letivas, instituição, local e modalidade de concorrência.

Classificação

A classificação dos candidatos será feita com base na média da nota do Enem. O sistema executa a seleção dos estudantes até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

A partir dessa edição, serão adotadas alteraçõesestabelecidas na novaLei de Cotas. Com isso, todosos candidatos inscritos na modalidade dessa Lei serão classificados conforme o seu desempenho noEnem e o seu perfil socioeconômico, preenchido na inscrição noSisu, primeiramentena modalidade de ampla concorrência.

Em seguida, caso não sejam selecionados nessa modalidade, serão classificados nas reservas da Lei de Cotas atendidas pelo seu perfil socioeconômico, podendo haver seleção em uma dessas modalidades da Lei, conforme o art. 20 da Portaria Normativa n. 21/2012 (alterada pela Portaria n. 2027, de 16 de novembro de 2023). O objetivo é beneficiar,sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior.

Todas as 127 instituições de educação superior participantes doSisu2024 seguirão os dados de distribuição devagasconforme ospercentuais atualizados do Censo 2022, realizado peloInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Aoferta devagas reservadasobservará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência,pretos, pardos,indígenas e,segundo a atualização daLei de Cotas, quilombolas.