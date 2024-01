Sisu oferecerá mais de 123 mil vagas para cursos em tempo integral

Sisu é oportunidade para ingressar no ensino superior / Rovena Rosa/Agência Brasil

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2024 ofertará mais de 123 mil vagas para cursos em tempo integral, das 264 mil vagas ofertadas no processo seletivo, em diferentes turnos. O número corresponde a 46% do total de vagas. Já o turno noturno contará com cerca de 87 mil vagas; o matutino, com mais de 31 mil; e o vespertino, com mais de 20 mil oportunidades. Outros formatos somam quase 3 mil vagas. Os quantitativos de vagas são preliminares e podem se alterar até o início das inscrições.

Inscrições

O MEC (Ministério da Educação) iniciará as inscrições para o Sisu em 22 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 25 do mesmo mês.

Conforme previsto no Edital n. 22/2023, para participar, o candidato deve ter realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023. O resultado do Enem será divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira), no dia 16 de janeiro.

O Sisu 2024 terá somente uma edição no ano. Serão ofertadas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024, de acordo com os Termos de Adesão assinados pelas instituições de ensino superior que aderiram à seleção. Ao todo, 127 entidades participarão do Sisu 2024, com oferta de 264.360 vagas, para os dois semestres do ano.

Resultado

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso.

Lista de espera

Diferentemente dos anos anteriores, em 2024, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo Portal Único de Acesso.

Os procedimentos para preenchimento das vagas serão definidos em edital próprio de cada instituição participante, de acordo com a Portaria Normativa MEC n. 21, de 2012, ressalvado o disposto no art. 2º do Decreto n. 11.781, de 14 de novembro de 2023, e no art. 3º da Portaria MEC n. 2.027, de 16 de novembro de 2023.