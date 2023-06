Sisu oferta vagas para o segundo semestre em MS

Reprodução

O MEC (Ministério da Educação) abriu consulta para oferta de vagas do processo seletivo para o segundo semestre do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) destinou 35 vagas, sendo 15 para o curso de Matemática e 20 para o curso de Medicina.

De acordo com o termo de adesão da instituição, 17 vagas serão destinadas a ampla concorrência.

A seleção para concorrer às vagas de segundo semestre do Sisu 2023 será feita com base nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos que fizeram o exame para fins de auto avaliação, considerados "treineiros" não poderão participar.

Para se inscrever, o candidato precisa concluir seu login clicando no botão “Entrar com gov.br”, disponível na página do programa. As inscrições ocorrerão entre 19 a 22 de junho, com resultado previsto para o dia 27. Já o início das matrículas acontecerá entre 29 de junho e 4 de julho.