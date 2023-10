Solicitação de apoio a publicações científicas periódicas da UFMS vai até dia 27

Cidade Universitária da UFMS / Foto: Divulgação

Equipes editoriais têm até 27 de outubro para solicitarem apoio às publicações científicas periódicas da UFMS. A submissão de propostas deve ser feita no Sigproj (Sistema de Informação e Gestão de Projetos).

O apoio será para o registro e pagamento do DOI (Digital Object Identifier). As revistas cadastradas e regulares recebem o selo da Editora UFMS e ficam disponíveis no portal de periódicos da Universidade. Para a submissão é preciso ser professor efetivo da Universidade, possuir currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq e cadastro no ORCiD (Open Research and Contributors Identification).

Entre as informações necessárias ao preenchimento do formulário no Sigproj estão: o endereço de URL da página principal do periódico, o nome completo e e-mail do editor chefe responsável, a comissão editorial com a relação dos editores, o ISSN e/ou e-ISSN, a classificação no Sistema Qualis no último quadriênio e os indexadores almejados e os que o periódico possui.

O edital completo com as informações sobre a solicitação pode ser acessado neste link.