Startup do IFMS Jardim cria lixeira inteligente que usa inteligência artificial

Fábio Souza e Euzilene Larrea, acadêmicos do Campus Jardim / IFMS

A iniciativa nasceu com o apoio do programa de incubação TecnoIF, do IFMS, e reflete o propósito da instituição de transformar ideias acadêmicas em negócios sustentáveis. “Ter startups no IFMS é muito importante, pois transforma ideias dos estudantes em soluções inovadoras que geram impacto na sociedade”, afirma o diretor de Empreendedorismo e Inovação do Instituto Federal, Gilberto Astolfi.

Um projeto desenvolvido no Campus Jardim do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) deu origem à Ecovantis, a primeira startup da instituição. Criada pelos estudantes Fábio Henrique Quintana de Souza, de 21 anos, e Euzilene da Silva Larrea, de 43, ambos do curso de Licenciatura em Ciências da Computação, a empresa de inovação socioambiental desenvolve a EnviroBin, uma lixeira inteligente que utiliza inteligência artificial para identificar e separar lixo reciclável, incentivando ao mesmo tempo a economia local.

De acordo com Fábio Henrique, a tecnologia vai além da automação: “A inovação está na sua capacidade de reconhecer automaticamente os resíduos e fazer a separação correta de maneira autônoma e educativa. O diferencial vai além da tecnologia: ao realizar o descarte correto, o usuário acumula pontos em um aplicativo/plataforma, que podem ser trocados por benefícios em empresas parceiras locais”.

O professor André Quintiliano Bezerra Silva, orientador da startup, explica que o projeto cria um ecossistema colaborativo. “A tecnologia é conectada a um aplicativo que recompensa os usuários com pontos, os quais podem ser trocados por cupons de desconto em empresas parceiras. Essas, por sua vez, ganham certificação ambiental, visibilidade e acesso a incentivos fiscais, criando um ecossistema de ganhos mútuos e impacto positivo”.

A coordenadora local da TecnoIF no Campus Jardim, Valéria Sun Hwa Mazucato Galvão, destaca o papel da incubadora na formação de novos empreendedores. "Foi a partir de um desses eventos, para divulgação do Inova Cerrado, do Sebrae, que a equipe do Ecovantis submeteu a ideia e foi aprovada. Depois disso foi só sucesso, apoiamos o desenvolvimento das atividades e mantemos um orientador com eles para desenvolvimento da inteligência artificial".

Com a formalização do processo de incubação pela TecnoIF, a EnviroBin tornou-se oficialmente a primeira startup criada e incubada no IFMS.

Para os estudantes, a experiência representa uma oportunidade de aprendizado prático. “A ideia da startup surgiu justamente da vontade de unir o que aprendi tecnicamente a uma causa na qual acredito, que é a sustentabilidade ambiental”, diz Fábio. Já Euzilene ressalta o papel do IFMS no processo: “Para mim, é uma possibilidade de aprendizado para além daquilo previsto no curso de graduação, no qual o IFMS proporciona esse conhecimento adicional”.

O caso da Ecovantis reforça a vocação do Campus Jardim como polo de inovação e empreendedorismo dentro do IFMS, mostrando que o incentivo à pesquisa aplicada e à tecnologia pode gerar soluções com impacto real na sociedade.

