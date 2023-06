Suas de MS comemora 8º aniversário nesta terça-feira

Monique Alves

As comemorações do oitavo aniversário da Escola do Sistema Único de Assistência Social de MS, a Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”, começam nesta terça-feira, 27,

Dentre as ações, estão previstas apresentações culturais, debates e palestras com participação de representantes de diversos estados do país.

Mato Grosso e Rio Grande do Sul farão relato de experiências e mais nove estados da federação confirmaram presença: Maranhão, Pará, Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e São Paulo.

O evento tem como tema principal "O Desafio da Implantação de Escolas do SUAS nos Estados do Brasil" e visa promover discussões relevantes sobre a implementação e fortalecimento das Escolas do Sistema Único de Assistência Social em todo o país.

Inaugurada no dia 2 de junho de 2015, a Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar” é referência para a formação profissional na área da assistência social contribuindo para o desenvolvimento de processos formativos e de qualificação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na perspectiva do Plano Estadual e da Política Nacional de Educação Permanente.

No período entre 2016 a 2023 foram realizados 165 eventos em formato de cursos, orientações técnicas, seminários, capacitações, webinários, oficinas, dentre outros, voltados para trabalhadores, gestores e conselheiros do SUAS. Nesse período foram 11.407 certificações e mais de 16.292 mil pessoas atendidas.

Serviço Evento:

Aniversário da Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”

Data: 27 de junho, das 13h30 às 16h45; 28 de junho, das 8h às 16h30

Local: Rua André Pace, 630 - Guanandi, Campo Grande - MS