TCE-MS participa de evento que premiou escolas destaque na alfabetização

Tendo como princípio de que “A primeira infância é da nossa conta” e com a instituição do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância junto aos municípios do Estado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul participou do evento que premiou escolas municipais e estaduais que foram destaque pelas boas práticas na alfabetização. A cerimônia do Prêmio Escola Destaque MS 2024, foi realizada na tarde de segunda-feira, 1º de julho, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.



O coordenador-geral do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância do TCE-MS, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, representou a Corte de Contas na premiação.



“Fico muito feliz em saber que o símbolo que utilizamos em nosso programa, uma mãozinha de criança, está funcionando porque vejo que todas as instituições, em todas as instâncias, estão caminhando de mãos dadas em prol da educação. Vemos a importância da intersetorialidade, da institucionalidade representada aqui pelas autoridades, pelo senador [Nelsinho Trad], pelos deputados, na pessoa da ministra [Simone Tebet], pelos prefeitos e pelo nosso governador [Eduardo Riedel]. Saber que todos aqui têm como missão levar Mato Grosso do Sul, além de ser um expoente no agronegócio e na economia, para que seja também um expoente quando se fala em educação e em alfabetização”, declarou Célio Lima que ainda agradeceu a oportunidade.



“E em nome de nosso presidente Jerson Domingos, parabenizo o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pela belíssima iniciativa, parabenizo aos prefeitos e todos os educadores pelos bons resultados alcançados em suas escolas”, finalizou o conselheiro substituto do TCE-MS.



Em suas palavras, o governador Eduardo Riedel destacou que a presença do Tribunal de Contas na premiação é significativa como instituição que se preocupa com as crianças desde os seus primeiros dias de vida.



“Com a provocação do Tribunal de Contas ao setor público quanto ao ensino da primeira infância, no apoio à criação de creches, o senhor [Célio Lima] falou muito bem que, de maneira institucional, é outro desafio que nós temos, em dar as mãos e poder avançar na questão da educação. E o MS Alfabetiza é uma semente que foi plantada e tem se desenvolvido, crescido e só vai no caminho daquela meta que a gente tem de chegar em 2030 com acima de 80% de alfabetização na idade correta, que é aos sete anos”, pontuou Eduardo Riedel.



Além de prefeitos dos municípios, a grande festa da educação contou com a participação do secretário Hélio Daher (SAD), da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do senador Nelsinho Trad. O deputado federal Geraldo Resende e os deputados estaduais, Márcio Fernandes, Pedro Pedrossian Neto, Rinaldo Modesto e Paulo Duarte, também prestigiaram o evento.

Premiação



A cerimônia premiou 30 escolas que obtiveram os melhores resultados de alfabetização, conforme resultados aferidos por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul e avaliados pelo Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul.



Para as 30 escolas classificadas como “Escola Destaque” serão destinados R$ 80 mil, essas unidades escolares também receberam uma placa e um troféu nominal, com suas respectivas classificações.



A Escola Municipal Isolino Cândido Dias, do município de Água Clara foi a grande campeã do prêmio Escola Destaque do programa “MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança”.

*As informações são da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul