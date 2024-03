TCE-MS promove inclusão com Desfile de alunos da Escola Juliano Varela

Para celebrar o Dia Mundial da Síndrome de Down, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul preparou um evento inédito e especial a ser realizado na manhã da próxima quinta-feira, 21 de março. Promovendo a inclusão, o TCE-MS vai proporcionar aos alunos da Escola Juliano Varela que trabalham na Corte de Contas e convidados, a concretização de seus sonhos.

Pela manhã, algumas surpresas estão no roteiro da programação especial, e os colaboradores do TCE-MS - Rhuanna, Alison, Duda e Larissa - serão os protagonistas.

Às 8h, na Escola Superior de Controle Externo (Escoex), Rhuanna vai realizar o sonho de ministrar uma aula nas dependências da Escola Superior de Controle Externo (Escoex).

Às 11h, Rhuanna, Alison, Duda e Larissa serão os protagonistas do Desfile de Moda [sonho de Larissa] que será realizado com a participação de Rhuanna, Alison, Duda, de alguns alunos convidados da Escola Juliano Varela e de mais uma participante ilustre, convidada surpresa.

Serviço

Data: 21 de março (quinta-feira)

*Aula Rhuanna

Horário: 8h

Local: sala da Escoex no TCE-MS.

*Desfile com colaboradores e alunos da Escola Juliano Varela

Horário: 11h

Local: Hall do TCE-MS