Termina hoje 1ª etapa de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino

Lista de designação, com os nomes dos estudantes pré-matriculados, será publicada no domingo, dia 8 de janeiro. / Divulgação

Termina nesta quarta-feira (4), a primeira etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 240 mil vagas foram abertas para estudantes interessados em continuar ou ingressar na REE/MS.

De acordo com o Calendário da Matrícula Digital 2023, todos os interessados que realizarem o preenchimento dos dados dentro do prazo estipulado terão os nomes publicados na primeira lista de designação, que será divulgada no domingo (8), no portal da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br).

Ofertas da REE

Para consultar as ofertas disponíveis em cada escola da Rede Estadual de Ensino, como Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino em Tempo Integral, Educação Profissional, entre outras, interessados devem acessar o portal da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br) e clicar na aba “Consulta cursos/unidade escolar”, localizada na parte superior da página.

Neste campo, será necessário selecionar a oferta desejada e o município, para saber quais são as unidades escolares que trabalham com cada curso, programa ou etapa da educação básica escolhida.

Serviço

Os estudantes, pais ou responsáveis que desejam preencher os formulários da pré-matrícula podem acessar o portal da

Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br). Para quem optar pelo atendimento presencial, é necessário seguir até a sede da Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. O atendimento presencial também pode ser realizado nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a equipe da Central pelo telefone 0800-647-0028 (apenas para ligações de telefones fixos) ou pelo número (67) 3314-1212.