Termina hoje prazo para inscrições de professores para educação especial

Poderão participar do cadastramento os profissionais com escolaridade em nível superior, habilitados em cursos de Tecnologia, Bacharelado ou Licenciatura / Foto: Portal do MS

Termina nesta quinta-feira (19), o período de inscrições para professores de cursos de Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino. Os cursos de educação profissional são oferecidos a alunos do Ensino Médio.

Poderão participar do cadastramento os profissionais com escolaridade em nível superior, habilitados em cursos de Tecnologia, Bacharelado ou Licenciatura, com diploma ou comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC, em conformidade com o eixo tecnológico e o curso de educação profissional ofertado pela SED.

A relação de municípios, escolas e cursos ofertados, vinculados à SED/MS, foram publicados no Diário Oficial do Estado (confira aqui). A relação dos profissionais cadastrados por cidade e eixo tecnológico serão publicadas pelo Governo do Estado (Diário Oficial) e estarão disponíveis no Portal do Professor.

Os interessados devem preencher o formulário disponível no Portal do Professor da Secretaria Estadual de Educação (SED).