Termina nesta sexta aplicação de provas para avaliar educação básica

A aplicação dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023 termina nesta sexta-feira (17). A estimativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização da prova, é de que mais de 8,4 milhões de alunos, de 384.337 turmas e 190.160 escolas públicas e privadas, em zonas urbanas e rurais, participem da avaliação.

Além das provas impressas, o Saeb aplica questionários eletrônicos para apurar as informações relacionadas à qualidade da educação básica. Estes questionários deverão ser respondidos por secretários municipais de Educação, diretores de creches da educação infantil e de escolas de ensino fundamental e de ensino médio, e também, por professores.

Em setembro, o Inep enviou os links para o preenchimento dos questionários eletrônicos. O prazo para respondê-los também se encerra nesta sexta-feira (17).

Questionários

O público-alvo do Saeb 2023 são as escolas públicas e privadas, localizadas em zonas urbanas e rurais, com turmas de creche ou pré-escola da etapa da educação infantil e, também estudantes matriculados no 2º ano, no 5º ano e no 9º ano do ensino fundamental e na 3ª série e 4ª série do ensino médio e de instituições.

Aos alunos, os questionários abordam atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, em disciplinas como língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, conforme a série do aluno. Ainda serão abordados temas como condição socioeconômica; participação da família; interação com professores e colegas em sala de aula. Os formulários dos alunos são aplicados de forma impressa, juntamente com os testes cognitivos.

Já os secretários municipais devem informar sobre o funcionamento das redes de ensino, com dados sobre os conselhos, currículos, práticas avaliativas e contratação de professores.

Da parte dos diretores de escolas, os gestores respondem sobre o próprio perfil e experiência na direção da unidade de ensino. Nesses casos, os questionários tratam, ainda, das atividades desenvolvidas, dos recursos disponíveis e da infraestrutura da instituição.

No caso dos professores, os docentes fornecem informações sobre a própria formação acadêmica, experiência profissional, condições de trabalho, dificuldades de aprendizagem dos alunos, violência no ambiente escolar, recursos didáticos e práticas pedagógicas desenvolvidas na escola.

A novidade desta edição 2023 do Saeb é que os docentes de todas as turmas avaliadas responderão aos questionários eletrônicos. Até 2021, a aplicação eletrônica era realizada somente para secretários municipais de Educação, diretores escolares e docentes da educação infantil.

Saeb

O Saeb é aplicado periodicamente desde 1990 e consiste em um conjunto de avaliações em larga escala. Essas avaliações permitem ao Inep realizar um diagnóstico da qualidade da educação básica brasileira (ensinos infantil, fundamental e médio) e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.

Por meio de testes cognitivos e questionários, as avaliações refletem os níveis de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes no contexto escolar, a eficiência do ensino e também possibilita a compreensão sobre as condições de acesso às instituições de ensino e de permanência nas escolas.

A partir dos resultados, o Saeb permite que as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação no país. As evidências demonstradas nos testes e questionários oferecem subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais do país.

As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Saeb toma como referência sete dimensões de qualidade da educação básica:

1 - Atendimento escolar;

2 - Ensino e aprendizagem;

3 - Investimento;

4 - Profissionais da educação;

5 - Gestão;

6 - Equidade; e

7 - Cidadania, direitos humanos e valores.

Os resultados preliminares das escolas públicas participantes das aplicações censitárias do Saeb 2023 poderão ser acessados, pelos diretores escolares, no dia 15 de abril de 2024, por meio de Sistema Saeb, disponível no portal do Inep. Os diretores escolares poderão interpor recursos aos resultados preliminares, no período de 16 a 26 de abril de 2024.

A divulgação dos resultados finais está prevista para 28 de junho de 2024.