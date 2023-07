TRF3 começa a receber nesta quarta-feira inscrições para concurso

Atenção, concurseiros! As inscrições do concurso TRF 3 abrem às 10h, desta quarta-feira, 12,. Os interessados em atuar no Tribunal Regional Federal da 3ª Região devem se inscrever no site da Vunesp

As taxas de inscrição variam de R$ 105,00 a R$ 115,00, a depender do cargo escolhido.

A isenção da taxa de inscrição está disponível para os seguintes candidatos:

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022;

doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.

A solicitação será feita no endereço eletrônico já mencionado, a partir das 10h do dia 12 de julho de 2023 às 23h59min do dia 13 de julho de 2023 (horário de Brasília).

O concurso TRF 3 está ofertando vagas para Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades, para atuação em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 08 de outubro de 2023.