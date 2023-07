Uems abre 193 vagas para portadores de diploma em Aquidauana

Fachada da UEMS / Divulgação

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu 193 vagas para o ingresso de portadores de diploma de curso superior. A oportunidade é para os polos de Campo Grande, Aquidauana, Cassilândia, Dourados, Ivinhema, Mundo Novo, Nova Andradina, Paraíba e Ponta Porã.

O ingresso de portador de diploma de curso superior consiste na entrada de estudantes já graduados em um curso superior e que desejam obter um novo diploma de graduação.

A disponibilidade de vagas para portador de diploma depende da quantidade de vagas ofertadas pelo curso de interesse e cumprimento dos requisitos do Edital.

As inscrições vão até o dia 27 de julho e devem ser feitas na coordenadoria do curso de interesse do ingressante, das 8h às 12h30, exceto os cursos de Administração Pública e História, em que o atendimento será nos dias 21, 24 e 27 de julho.

O resultado das vagas sai em 1° de agosto e será feito pela coordenadoria de cada curso ofertado. Os candidatos poderão conferir o resultado através da página do curso no portal da Uems.