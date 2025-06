UEMS abre inscrições em curso de pós-graduação sobre recursos hídricos

O resultado da seleção será divulgado no site oficial do Programa / Divulgação UEMS

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para quem deseja cursar disciplinas isoladas no segundo semestre de 2025, por meio do PROFAGUA (Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos), oferecido na unidade de Campo Grande.

Voltado a profissionais e pesquisadores interessados em aprofundar seus conhecimentos na área de gestão ambiental, o curso é um mestrado profissional e aborda temas como regulação, governança e instrumentos de políticas públicas voltadas aos recursos hídricos — assuntos estratégicos para o desenvolvimento sustentável.

Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de julho, das 8h às 16h, exclusivamente por e-mail. É necessário enviar a documentação digitalizada para o endereço eletrônico profagua.cg@uems.br. A ficha de inscrição e a lista completa de documentos exigidos estão disponíveis no portal da pós-graduação da UEMS: https://sigpos.uems.br/uems-sigpos/portal.

Os aprovados poderão cursar disciplinas como alunos especiais e, ao final, receber um certificado de participação, mediante solicitação. A matrícula depende da disponibilidade de vagas e da aprovação do professor responsável por cada disciplina.

O resultado da seleção será divulgado no site oficial do Programa.

