UEMS abre inscrições em seleção com notas do Enem

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está disponibilizando mais uma forma de ingresso para o ano letivo de 2024. Os interessados podem participar do Processo Seletivo Permanente UEMS 2024 - Notas do Enem, com inscrições gratuitas.

Para concorrer a uma das 494 vagas ofertadas nos 27 cursos de graduação, o candidato precisa incluir uma nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e/ou 2022. No PSP UEMS 2024 - Notas do Enem o candidato não precisa fazer nenhuma prova. Confira o edital em www.uems.br/editais/detalhes/145 .

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 9 de novembro de 2023, diretamente no site https://candidato.uems.br .

Ao se inscrever o candidato precisa obrigatoriamente incluir os dados pessoais, número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), renda familiar per capita, e um ou mais de um número de inscrição do Eenem das edições de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e/ou 2022.

O PSP UEMS 2024 - Notas do Enem está ofertando quase 500 vagas distribuídas em 10 unidades da UEMS. Os cursos disponíveis no PSP não são os mesmos ofertados no Vestibular UEMS 2024, ou seja, o candidato que desejar pode participar dos dois processos seletivos escolhendo cursos diferentes. Confira abaixo os cursos ofertados:

Reserva de vagas

Para o PSP-UEMS 2024, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio de dois sistemas de concorrência: Acesso Universal (Ampla Concorrência) e Reserva de Vagas. A Reserva de Vagas será dividida da seguinte maneira:

20% para candidatos/as ao regime de cotas para Negros/as (pretos/as e pardos/as) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

10% para candidatos/as ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

10% para candidatos/as ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul.

5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para negros/as (pretos/as e pardos/as) e indígenas, os/as candidatos/as que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

O/A candidato/a deverá, obrigatoriamente, optar pela vaga à qual deseja concorrer e certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas em decorrência da Lei Estadual nº 2.589, de 26 de dezembro de 2002; Lei Estadual nº 2.605, de 6 de janeiro de 2003; Lei Estadual nº 5.541, de 15 de julho de 2020; Resolução CEPE-UEMS nº 2.423, de 30 de agosto de 2022, e em conformidade com a Resolução CEPEUEMS nº 2.681, de 22 de agosto de 2023.

Ao indicar o sistema de concorrência escolhido o/a candidato/a concorrerá apenas com os/as candidatos/as inscritos/as para o mesmo sistema de concorrência indicado no ato da inscrição.

Estude na UEMS

Para o ano letivo de 2024, a UEMS está ofertando suas vagas por meio do Processo Seletivo Vestibular 2024 (PSV), Processo Seletivo Permanente (PSP) e também o Sistema de Seleção Unificada. As graduações que não entraram em oferta no Vestibular UEMS 2024 estão disponíveis no Processo Seletivo Permanente (PSP).

A UEMS é uma universidade pública, gratuita (sem cobrança de mensalidade) e de qualidade. Em 2023, a universidade completa 30 anos e está presente em 29 municípios, sendo 15 unidades físicas, 13 polos de EaD pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) e ainda em municípios com cursos de oferta única. Hoje são mais de 70 cursos de graduação, além de mais de 30 cursos de pós-graduação entre doutorados, mestrados e especializações lato sensu.