UEMS abre inscrições para a primeira turma do mestrado profissional de Sociologia

Unidade UEMS / Divulgação UEMS

O mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio) está com inscrições para a seleção 2023, abertas até 17 de novembro. Este ano, a rede cresceu e agora é composta por 15 instituições públicas de ensino presentes em todas as regiões do Brasil, dentre elas a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que ofertará 15 vagas na unidade de Paranaíba.

Confira o edital em: https://profsocio.ufc.br/wp-content/uploads/2023/10/edital-selecao-04-2023.pdf

O curso é gratuito e confere o título de mestre em Sociologia, sendo destinado a docentes da Educação Básica que lecionaram em 2023.2 disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em escolas públicas e privadas. A seleção é realizada totalmente online, composta por duas etapas: análise de carta de intenções e defesa online da carta de intenções.

Sobre o Curso

O mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional é um curso presencial de mestrado profissional em sociologia voltado para professores de rede pública de ensino em exercício em componente da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O Programa possui três linhas de pesquisa – Educação, Escola e Sociedade; Juventude e Questões Contemporâneas; Práticas de Ensino e Conteúdos Curriculares – o ProfSocio tem duração de 2 anos.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição para o Exame Nacional de Acesso é de R$ 100,00 (cem reais). O(a) candidato(a) deverá recolher o valor correspondente à taxa de inscrição por meio de transferência bancária para: “ASTEF” – Banco do Brasil – Agência 2937-8 – Conta corrente- 39.337-1 ou Pix (chave – profsocio.ufc@gmail.com )

Link do Formulário de Inscrição

As inscrições para o Exame Nacional de Acesso ProfSocio já podem ser realizadas através deste formulário: https://docs.google.com/forms/d/1T14z_V6k972jpfnyjMK5zrIBL8ui6c5h05DxL4AKM7U/viewform?chromeless=1&edit_requested=true