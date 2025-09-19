UEMS abre inscrições para mestrado em Zootecnia em Aquidauana

Interessados podem se inscrever até 19 de outubro para o curso com foco no Cerrado-Pantanal
Fachada de unidade da UEMS / Divulgação
A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), por meio da PGZOO (Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia), está com inscrições abertas para o processo seletivo de aluno regular do curso de mestrado, com ingresso previsto para o ano de 2026. A pós-graduação é ofertada na Unidade Universitária de Aquidauana e tem como área de concentração a Produção Animal no Cerrado-Pantanal.
O programa visa fortalecer a formação científica e técnica na área de Ciências Agrárias, promovendo o desenvolvimento regional e a aproximação entre universidade e setor produtivo. Entre os objetivos, está a criação de redes de pesquisa voltadas às demandas do campo, com foco em produção, produtividade e no progresso social e econômico do homem do campo.
As linhas de pesquisa contempladas pelo programa são:
Quem pode se inscrever?
Podem participar da seleção graduados em Zootecnia ou áreas afins, bem como estudantes do último semestre da graduação, desde que concluam o curso antes da matrícula, conforme o cronograma do edital.
As inscrições estão abertas de 19 de setembro a 19 de outubro de 2025, até às 23h50 (horário de MS), e devem ser feitas pelo site oficial: https://pgzoo.uems.br/processos-seletivos/
A documentação exigida deve ser enviada por e-mail para pgzoo@uems.br, com solicitação de confirmação de recebimento, dentro do prazo estabelecido.
Taxa e isenção
A taxa de inscrição é de R$ 90,00 e o pagamento deve ser feito até 20 de outubro de 2025. Após preencher o formulário no portal da UEMS, o candidato será direcionado à página da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FUNAEPE), onde será gerado o boleto bancário. Também é possível solicitar isenção da taxa, conforme critérios descritos no edital.
O edital completo está disponível em: https://pgzoo.uems.br/processos-seletivos/aluno-regular-2026-1/
O Mestrado em Zootecnia da UEMS é uma oportunidade para profissionais da área se aprofundarem em pesquisas aplicadas à realidade do Cerrado-Pantanal, contribuindo para o avanço da produção animal sustentável e o fortalecimento do setor agropecuário regional.
