UEMS abre processo de transferência externa para cursos de graduação

As vagas estão distribuídas entre diversas Unidades Universitárias da UEMS / Divulgação UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Diretoria de Registro

Acadêmico (DRA), publicou o Edital nº 62/2025/DRA/UEMS, que regulamenta o processo de Transferência Externa para 50 cursos presenciais de graduação da instituição, com ingresso previsto para o ano letivo de 2026. Ao todo, são 1.130 vagas disponíveis, somando ampla concorrência, com 1.021 vagas e cota RMS (Residente em Mato Grosso do Sul), com 109 vagas.

Os cursos estão sendo ofertados nos seguintes municípios: Cassilândia, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.



O processo possibilita o preenchimento de vagas disponíveis nos cursos da UEMS por estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior públicas ou privadas, desde que o curso de origem tenha a mesma denominação. As oportunidades contemplam ampla concorrência e também a cota destinada a residentes de Mato Grosso do Sul há pelo menos 10 anos, conforme legislação vigente.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 20 a 24 de outubro de 2025, e devem ser realizadas presencialmente, mediante entrega da documentação exigida, nas coordenadorias dos cursos ofertados (endereços disponíveis no Anexo I do edital).

Entre os requisitos, o candidato precisa estar matriculado ou com matrícula trancada em sua instituição de origem, no mínimo, a partir do 3º semestre ou 2ª série do curso em 2025. Não é permitida a transferência de alunos que estejam na 1ª ou na última série dos cursos.

As vagas estão distribuídas entre diversas Unidades Universitárias da UEMS, em diferentes municípios do Estado, abrangendo áreas como Direito, Enfermagem, Psicologia, Engenharia de Alimentos, Sistemas de Informação, Agronomia, Letras, Pedagogia, Ciências Biológicas, Dança, Teatro, Turismo, Zootecnia, Ciências Econômicas, Administração Pública, Matemática, Física, Química, entre outras.

O edital apresenta o detalhamento do número de vagas por curso, unidade e turno, que estão disponíveis para consulta no portal da UEMS. Confira o Edital 062/2025/DRA/UEMS: https://www.uems.br/diretoria/dra/Editais/2025

*Com informações da Comunicação UEMS

