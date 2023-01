UEMS abre seleção para pós-doutorado para zootecnia no campus de Aquidauana

Unidade UEMS / Divulgação UEMS

Interessados em uma pós-graduação em zootecnia terão oportunidade de concorrer uma vaga no curso da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), no campus de Aquidauana. O curso terá área de concentração em produção animal no cerrado-pantanal, com nível de mestrado. Dentre a especialização também terá a produção de monogástricos, organismos aquáticos e ruminantes.

A inscrição poderá ser feita pelo e-mail pgzoo@uems.br até 14 de fevereiro. O candidato deve solicitar confirmação de recebimento da mensagem pelo Programa. A entrevista poderá ser realizada de duas formas: presencial ou remota, via Google Meet, no dia 23 de fevereiro.

A Comissão de seleção divulgará resultado final da Seleção a partir do dia 27 de fevereiro de 2023, na página do programa: http://www.uems.br/pos_graduacao/detalhes/zootecnia-aquidauana-mestradoacademico.

A Seleção se dará conforme cronograma abaixo: