UEMS abre seleção para professores temporários com salários de até R$ 10 mil

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação temporária de professores. As vagas são para atuação em diferentes áreas do conhecimento e abrangem várias unidades da instituição espalhadas pelo Estado.

As oportunidades contemplam tanto contratação imediata quanto formação de cadastro reserva. As unidades com vagas disponíveis estão localizadas nos municípios de Dourados, Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Cassilândia, Maracaju, Aquidauana e Água Clara.

Há chances para profissionais das áreas de direito, física, geografia, literatura, língua portuguesa, turismo, ciência da computação, agronomia, entre outras. Os salários variam de acordo com a carga horária e a formação acadêmica do candidato:

Especialistas: R$ 2.515,14 (20h) / R$ 5.030,28 (40h)

Mestres: R$ 3.619,00 (20h) / R$ 7.238,01 (40h)

Doutores: R$ 5.100,14 (20h) / R$ 10.200,29 (40h)

O processo seletivo é coordenado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social, em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino. As inscrições devem ser feitas pelo site, conforme os prazos específicos de cada edital.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!