UEMS comemora 30 anos com legado de educação e formação profissional

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) completa 30 anos de criação em 2023 e, no próximo dia 27 de março, a partir das 8h30, a sede da instituição - localizada em Dourados - recebe um evento com entregas, assinaturas de termos importantes para a comunidade acadêmica.

Com lançamentos de programas institucionais e shows, a solenidade será histórica para a universidade, que tem um profundo legado junto à história da sociedade sul-mato-grossense. O governador Eduardo Riedel e diversas autoridades políticas, além de representantes interinstitucionais, estarão presentes.

Na solenidade, a UEMS irá oficializar o recebimento de investimentos que somam mais de R$ 17 milhões. O valor se destina a diversas frentes de trabalho nas áreas de ensino, pesquisa e extensão com objetivo de fortalecimento e expansão no atendimento que a UEMS realiza junto à população sul-mato-grossense.

Além de assinaturas de termos importantes, a UEMS também realizará eventos conjuntos voltados a docentes, discentes e técnicos. Durante todo o dia 27 a universidade realizará diversas atividades para um melhor acolhimento dos acadêmicos e celebração desta data tão especial.