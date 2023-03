UEMS comemora 30 anos de educação e formação profissional

Chico Ribeiro

Completando 30 anos de criação, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) recebe nesta segunda-feira (27), a partir das 8h30, na sede da instituição, em Dourados, um evento com entregas, assinaturas de termos importantes para a comunidade acadêmica.

Com lançamentos de programas institucionais e shows, a solenidade será histórica para a universidade, que tem um profundo legado junto à história da sociedade sul-mato-grossense. O governador Eduardo Riedel e diversas autoridades políticas, além de representantes interinstitucionais, estarão presentes.

Na solenidade, a UEMS irá oficializar o recebimento de investimentos que somam mais de R$ 17 milhões. O valor se destina a diversas frentes de trabalho nas áreas de ensino, pesquisa e extensão com objetivo de fortalecimento e expansão no atendimento que a UEMS realiza junto à população sul-mato-grossense.

Além de assinaturas de termos importantes, a UEMS também realizará eventos conjuntos voltados a docentes, discentes e técnicos. Durante todo o dia 27 a universidade realizará diversas atividades para um melhor acolhimento dos acadêmicos e celebração desta data tão especial.

Instituição estratégica

Para o governador, Eduardo Riedel, “a UEMS é prioridade na estratégia educacional do Estado. Ela tem papel importantíssimo como um dos melhores e mais bem avaliadas polos de formação superior do Centro-Oeste, e contribui decisivamente para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”, diz o chefe do Executivo.

"Uma honra para todo sul-mato-grossense comemorar 30 anos de UEMS, uma universidade criada em 1993 com a meta de interiorizar o ensino superior em Mato Grosso do Sul. Esta missão vem sendo cumprida em mais de 28 municípios e atendendo as demandas da população com a formação de profissionais em todas as áreas do conhecimento", declara o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho.

O gestor da universidade ainda ressalta que a UEMS é o patrimônio do nosso povo, da nossa gente, pois ela consegue avançar, de forma humanizada, no ensino, pesquisa, extensão e inovação, sempre orientada pelos desafios postos pela ONU (Organização das Nações Unidas, atrelados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Laércio destaca a força do trabalho conjunto. "Isso só é possível com muito trabalho da nossa comunidade acadêmica, com o apoio do Governo do Estado, e outras instituições públicas e privadas, com destaque a nossa bancada federal e municípios”, ressalta o reitor, que complementa a fala indicando mais potenciais.

“A UEMS está em constante transformação, entregando para a sociedade profissionais mais humanizados e preparados, frente a nova dinâmica da Educação nacional e Internacional, transformando a realidade local onde ela atua”.

Investimentos

Os investimentos do Governo do Estado e demais fontes junto à UEMS somam mais de R$ 17 milhões e abarcam duas vans e dois ônibus, sendo um exclusivo para as ações do Programa UEMS na Comunidade, um dos maiores projetos de extensão do Brasil.

Uma equipe de mais de 70 profissionais e alunos que percorrerão o Estado, levando atendimentos e capacitações, fazem parte do projeto. Os recursos são do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) da Fonte 500 do Governo do Estado, totalizando mais de R$ 3 milhões para a execução do programa.

A aquisição da Biblioteca Digital também está entre as conquistas para a universidade neste lançamento oficial em comemoração aos 30 Anos da UEMS, garantida pelo Governo. O acervo desta plataforma digital abrange mais de 10 mil títulos de diferentes áreas do conhecimento, que poderão ser acessadas, mediante cadastro, por toda a comunidade universitária da UEMS. Os recursos somam mais de R$ 600 mil.

Também serão autorizados novos editais de apoio aos cursos de graduação e pós-graduação e serão entregues aos pesquisadores contemplados no edital Acelera UEMS-Fundect os cartões de pesquisa. Neste eixo, serão investidos, exclusivamente com fonte do Governo do Estado, o montante de R$ 4,3 milhões.

Por fim, o maior investimento dentro das entregas está na assinatura de termo referentes às bolsas e auxílios direcionados a discentes da UEMS, com foco principal em garantir a permanência de acadêmicos na universidade. Os valores serão equiparados com o aplicado pela CAPES/CNPq/Fundect, somando R$ 8 milhões vindos do Governo.

Programas Institucionais

Um dos grandes destaques a ser lançado durante o evento em comemoração aos 30 anos da UEMS é o Programa UEMS na Comunidade, que visa colaborar com eixos importantes definidos pelo governo estadual, no sentido de atendimento à população do Estado de Mato Grosso do Sul. A universidade já trabalhou, no passado, com uma ação de Extensão com status de projeto com a mesma nomenclatura.

Nesse sentido, esta iniciativa é resgatada de forma mais ampla e com parcerias muito importantes que garantem mais solidez e recursos para a implementação e execução dos atendimentos do programa, que é o carro-chefe das ações da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC).

Como parceria importante nesta iniciativa está a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). As ações serão desenvolvidas com apoio de prefeituras interessadas em receber a visita das caravanas do UEMS na Comunidade.

Outra iniciativa institucional de grande importância em nível institucional é o Programa de Inclusão do Calouro (Proinca) que ocorrerá durante o evento, sendo voltado para os estudantes ingressantes nos cursos de graduação.

Anualmente, nos primeiros meses de início das aulas, tanto a UEMS de Dourados quanto as outras unidades universitárias promovem ações diversas como palestras, mesas redondas e demais iniciativas que promovam interação entre veteranos e novos estudantes e que, principalmente, levem informação aos estudantes.

O evento é organizado pela Pró-reitoria de Ensino (PROE) em conjunto com a Divisão de Atendimento Estudantil (DAE), vinculada a PROEC. As gerências de unidades desenvolvem seus próprios cronogramas de ações do Proinca.

Demais atividades e shows

Na solenidade oficial do dia 27 também estão programados o lançamento do Selo Institucional comemorativo ao jubileu de pérola da universidade e, também, a exibição do vídeo institucional "UEMS 30 anos: a realização de um sonho sul-mato-grossense" - o material foi produzido pela empresa Óia Filmes, sob orientação da Assessoria de Comunicação Social da Universidade (ACS/UEMS).

Durante o período da manhã, ocorrerá o show da banda Sampri, Agendado para às 8h e, durante a noite, ocorrerá o maior evento que a Cidade Universitária de Dourados já recebeu: o show do cantor e compositor Almir Sater e banda, a partir das 19h, ao lado do Auditório central da UEMS/Dourados.