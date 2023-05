UEMS de Aquidauana abre inscrições em mestrado de zootecnia

Fachada da UEMS / Divulgação

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), unidade de Aquidauana, através da Coordenação do Programa de Pós-Graduação, abriu inscrições para mestrado em zootecnia. São 16 vagas para aluno regular, para ingresso a partir do segundo semestre deste ano.

O prazo para se inscrever segue aberto até 16 de junho. Os interessados devem preencher o formulário e anexar a tabela para Pontuação do Currículo Lattes, Carta de Aceite de Orientação e Hipótese Científica.

As inscrições deverão ser realizadas no site posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal, até 16/06/2023. A documentação exigida para inscrição deverá ser encaminhada por e-mail para o endereço: pgzoo@uems.br com solicitação de recebimento, desde que enviada até a data de encerramento das inscrições.

Ao realizar a inscrição no portal e solicitar o boleto bancário para pagamento, o candidato será direcionado para a página da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, onde realizará outro cadastro para gerar o boleto no valor de R$ 70, que poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e correios, até o fim do período de inscrição.

Clique aqui e confira o edital.