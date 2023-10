UEMS de Jardim tem 66 vagas em três cursos com ou sem vestibular

Fachada da UEMS / Divulgação

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) oferta 66 vagas para três cursos de graduação oferecidos na unidade de Jardim, sendo 26 vagas por meio do Vestibular 2024 e 40 vagas no Processo Seletivo Permanente (PSP) - Notas do Enem (2013 a 2022).

O Vestibular UEMS abre para o ano que vem 26 vagas para o bacharelado em Direito, com aulas no período noturno, duração de 5 anos, são 14 vagas para ampla concorrência, 5 vagas para negros, 3 para indígenas, 3 para residentes em MS e uma para PCD.

A prova objetiva e de redação do Vestibular UEMS 2024 será realizada em 26 de novembro de 2023 das 8h às 13h (Horário de MS) com aplicação em 18 municípios de Mato Grosso do Sul.

A Taxa de inscrição no valor de R$ 100. Podem pedir a isenção da taxa de inscrição: alunos de escola pública, doadores voluntários de sangue, doadores de medula óssea, eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral e jurados que fizerem parte do Conselho de Sentença - Tribunal do Júri.

Para alunos da escola pública é necessário anexar na inscrição a declaração de conclusão ou de matrícula no ensino médio da sua escola pública, para os demais grupos é preciso anexar os documentos comprobatórios correspondentes. O prazo para os pedidos de isenção é 6 de outubro de 2023.

As inscrições nos processos seletivos estão abertas e vão até 09 de novembro. Para se inscrever no Vestibular, aqui, e nesse link para o Processo Seletivo Permanente - Notas do Enem.

Os pedidos de isenção serão analisados e julgados pela FAPEC.