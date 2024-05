UEMS e Fundect investem R$ 4 mi para fortalecer ensino superior em MS

Unidade UEMS / Divulgação

Com o intuito de elevar os padrões do ensino de graduação e pós-graduação na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) firmou um acordo de Cooperação Técnico-Financeiro para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com a UEMS. Os investimentos previstos são de R$ 4 milhões.

O objetivo é atender às demandas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UEMS (PDI 2021-2025), proporcionando auxílio financeiro para editais de apoio à graduação e à pós-graduação.

Para a seleção de projetos, foram abertas duas chamadas públicas. A chamada especial Fundect/UEMS 12/2024 – PAPOS - Pós-Graduação 2024 – destinada aos programas de pós-graduação stricto sensu (PPGs) da UEMS, visando apoio financeiro para atividades de pesquisa, ensino, inovação e extensão, é um deles.

A outra é a chamada especial Fundect/UEMS 11/2024 – PAPOS-Graduação/2024 – voltada para docentes efetivos da UEMS e aqueles cedidos para a instituição, com o objetivo de apresentarem propostas de apoio financeiro aos cursos de graduação.

As submissões devem ser feitas até 21 de junho por meio do site SigFundect. Confira mais informações aqui.

Com informações da Comunicação Fundect