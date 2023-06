Unidade UEMS / Divulgação UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com três processos seletivos com inscrições abertas até dia 18 de junho de 2023. Os processos seletivos são para vários cursos de graduação presencial distribuídos nas Unidades da UEMS. Para participar das seleções, os interessados podem se inscrever usando as notas do Histórico Escolar do Ensino Médio e/ou do Enem.

Em todos os processos seletivos abertas as inscrições são gratuitas e os cursos ofertados não possuem cobrança de mensalidade. São três processos seletivos de formas de engressar na universidade.

Os candidatos interessados poderão se inscrever usando suas notas do Histórico Escolar do Ensino Médio, o ingresso será imediato no ano letivo de 2023 para os cursos anuais e, para os cursos semestrais no 2ª semestre de 2023. Estão sendo ofertadas 50 vagas para 08 cursos distribuídos em seis Unidades.

Acesse o edital com a retificação do cronograma em www.uems.br/editais/detalhes/10 e também cesse o edital com todas as informações em www.uems.br/editais/detalhes/97

Podem se inscrever os candidatos que participaram dos processos seletivos da UEMS em 2023, como: sisu 2023, vestibular 2023 e os demais Processos Seletivos Permanentes já executados com uso das notas do enem (1ª e 2ª edição) e do histórico escolar (1ª e 2ª edição). Candidatos que não participaram de nenhuma seleção destas citadas acima também podem se inscrever.