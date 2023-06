Uems prorroga inscrições para mestrado em Agronomia no campus de Aquidauana

Divulgação

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia – área de concentração em Produção Vegetal (PGAGRO), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), prorrogou até o dia 27 de junho, as inscrições para a seleção de candidatos a aluno regular no Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Agronomia, nível de mestrado e doutorado, ofertado na Unidade Universitária de Aquidauana, para ingresso no segundo semestre no ano de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, pelo site. Clique aqui.

As linhas de pesquisas desenvolvidas pelo programa são: Tecnologias em produção vegetal no Cerrado e no Pantanal; manejo fitossanitário em sistemas de produção; e, manejo e conservação do solo e da água no Cerrado e Pantanal.

Podem inscrever-se no Processo Seletivo, nível de mestrado, graduados em Agronomia ou áreas afins e candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que atendida a alínea do item 2.1 do edital.

E para o nível de doutorado, graduados em Agronomia ou áreas afins, com título de Mestre em Agronomia ou áreas afins.

Os candidatos que não tenham título de mestre, deverão apresentar a ata de defesa, o histórico escolar e a declaração de conclusão do curso de mestrado no ato da matrícula prevista.

A documentação necessária para a inscrição deverá ser encaminhada via e-mail para o endereço: pgagro@uems.br com solicitação de recebimento, desde que enviada até às 10h (horário de Mato Grosso do Sul) da data de encerramento das inscrições.

A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará por atrasos ocorridos na entrega eletrônica.

Serão ofertadas até 05 e até 06 vagas para o curso de mestrado e doutorado, respectivamente.