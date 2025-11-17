Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 14:18

Educação

UEMS realiza aulões gratuitos de revisão para o Vestibular 2026

Durante os dois dias de evento, serão revisadas as disciplinas de Química, Matemática, Física, Biologia, Redação, Língua Portuguesa, Atualidades e Literatura Brasileira

Da redação

Publicado em 17/11/2025 às 11:18

Divulgação/ UEMS

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) promoverá, nos dias 18 e 19 de novembro, o Esquenta Vestibular Online 2025, uma série de aulões gratuitos e ao vivo voltados à revisão dos principais conteúdos cobrados no Vestibular UEMS 2026 (UEMSVest).

As aulas serão realizadas das 19h às 21h15 (horário de MS), pela plataforma Google Meet, com participação de professores da instituição e convidados de diferentes áreas do conhecimento.

Durante os dois dias de evento, serão revisadas as disciplinas de Química, Matemática, Física, Biologia, Redação, Língua Portuguesa, Atualidades e Literatura Brasileira, com o objetivo de reforçar o aprendizado e orientar os candidatos na reta final da preparação.

A iniciativa é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e pela Divisão de Acolhimento e Desenvolvimento Social (DADES) da UEMS. Segundo a chefe do setor de Formação Educacional, Mônica Mattos, os aulões integram as ações de incentivo ao acesso e à permanência no ensino superior.

Os interessados podem ingressar diretamente nas salas de aula por meio dos links disponíveis no perfil oficial do cursinho no Instagram: @cursinho_uems
. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail cursinhouems@uems.br

Programação dos Aulões – Esquenta Vestibular UEMS 2025

Terça-feira, 18 de novembro

19h às 19h30: Redação – Prof. Dr. Wagner Assen

19h35 às 20h05: Química – Prof. Esp. Fabis do Nascimento

20h10 às 20h40: Língua Portuguesa – Profa. Me. Lúcia Donizete Modesto

20h45 às 21h15: Atualidades – Prof. Esp. André Luiz

Quarta-feira, 19 de novembro

19h às 19h30: Matemática – Prof. Me. Maurício Soares dos Reis

19h35 às 20h05: Biologia – Prof. Me. Raul Andrade

20h10 às 20h40: Física – Prof. Esp. Fabis do Nascimento

20h45 às 21h15: Literatura – Prof. Dr. Daniel Abrão

