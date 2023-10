UFGD convoca em chamada pública os candidatos de Medicina da lista de espera do SISU 2023.2

Divulgação

As pessoas que participaram no meio do ano do Sistema de Seleção Unificada (SISU 2023.2) para Medicina na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e não foram convocados em chamadas anteriores têm uma nova oportunidade de ingressar no curso. O edital da Primeira Chamada Pública da Lista de Espera do SISU 2023.2 foi publicado ontem (23/10) e oferece duas vagas.

Os candidatos que estão nesta lista da Primeira Chamada Pública devem enviar uma cópia digital de todos os documentos exigidos (Anexo V do edital), até o dia 27 de outubro, para o e-mail da secretaria acadêmica da Faculdade de Ciências da Saúde: matricula.fcs@ufgd.edu.br.

Destaca-se que quem foi aprovado pelas cotas sociais precisa não somente enviar os documentos, mas seguir os procedimentos indicados no edital, de acordo com cada situação, para fazer a comprovação de renda, a comprovação da condição de pessoa com deficiência, a autodeclaração de negro ou a declaração de etnia e de vínculo com comunidade indígena.

Cota de renda

Os candidatos da lista de espera que solicitaram vaga reservada para renda menor que 1,5 salário mínimo por pessoa da família podem comprovar a renda da família apresentando o comprovante de inscrição e da folha resumo do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), constando o nome do candidato, ainda que não seja o titular do cadastro. O comprovante de cadastro é emitido na página eletrônica do Governo Federal, disponível em cadunico.dataprev.gov.br e a Folha Resumo é emitida presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nos órgãos responsáveis pela política de transferência de renda do município.

Comissão de heteroidentificação



No caso dos candidatos negros – pretos e pardos –, após o envio da autodeclaração, juntamente com a documentação geral, o candidato receberá, no e-mail que cadastrou na inscrição, o agendamento para seu telecomparecimento diante da Comissão de Heteroidentificação Geral da UFGD. Essa comissão irá verificar se o candidato possui as características fenotípicas de pessoas negras, como aspectos da pele, cabelo, nariz, boca, entre outros.



SISU



O SISU é o programa do Ministério da Educação (MEC) para acesso de estudantes a cursos de graduação em universidades públicas do país, sejam elas federais, estaduais ou municipais. As vagas são abertas por meio de um sistema informatizado que executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022.



Links



Página da UFGD sobre o SiSU: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/sisu-enem/sisu-2023-2



Contatos



Secretaria Acadêmica da FCS (secaf/FCS): (67) 3410-2344 e matricula.fcs@ufgd.edu.br