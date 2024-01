UFGD divulga resultado do vestibular digital

Divulgação/UFGD

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) divulgou, na última segunda-feira (8), o resultado da 1ª edição do vestibular digital da instituição. Foram ofertadas 354 vagas em 19 cursos presenciais no município.

Os aprovados serão comunicados sobre o período de matrículas pelo e-mail cadastrado no ato de participação.

Segundo o cronograma, o ingresso dos convocados em primeira chamada está previsto para 17 de janeiro.

No ato da matrícula, os estudantes devem apresentar documento de conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar, Certidão de Nascimento, RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), Título Eleitoral e uma fotografia frontal no formato 5x7 cm.

A prova foi aplicada pela Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) no dia 19 de novembro de 2023. O tema da redação foi "A contribuição da inteligência artificial na contemporaneidade e os seus limites éticos".

Entre as vagas ofertadas, estão os cursos de Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Matemática e Química, publicou o Campo Grande News.