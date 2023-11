UFGD retoma cronograma de concurso com 27 vagas para professores

Edital está no site da UFGD / Divulgação/ Assessoria

A Coordenadoria do Centro de Seleção da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) retomou o cronograma do concurso público para cargos da Carreira do Magistério Superior. O edital com as novas datas pode ser acessado pela página do concurso: https://www.ufgd.edu.br/vestibular/docente-de-provas-e-titulos-cdpt/cdpt2023.



O cronograma havia sido suspenso a partir do dia 17 de outubro, devido a uma avaria de equipamentos armazenados na sala do datacenter da UFGD que tornou indisponíveis os softwares, os serviços hospedados nos servidores e a maioria dos sistemas internos de Tecnologia de Informação ficaram inoperantes. Saiba mais sobre isso clicando na nota de esclarecimento.



De acordo com o novo cronograma, o sorteio de pontos das provas escrita e didática será realizado em 23 de fevereiro e as provas objetivas serão realizadas no dia 24 de fevereiro de 2024.



Vagas



No total, o concurso oferece 27 vagas destinadas a 10 faculdades da UFGD, nas seguintes áreas: Ciências Contábeis; Economia e Finanças; Computação; Química orgânica; Prática Simulada e Real em Direito Civil e Direito Processual Civil; Migrações, Meio Ambiente e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento; Política Comparada e Políticas Públicas; Economia e Comércio Internacional; Estágio Didática, Currículo e Ensino de Ciências e Matemática; Engenharia de Produção; Língua Inglesa e Estágio Supervisionado; Gênese, Morfologia e Classificação do Solo; Olericultura/Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares; Biotecnologia Celular Aplicada à Saúde; Psicologia: Psicoterapia Infantil; Sociologia: Teoria Sociológica; Semiologia; Medicina de Família; Anatomia Cirúrgica/Cirurgia; Suporte básicos de ida e Habilidades Básicas em Medicina; Ginecologia e Obstetrícia; Patologia Especial; Clínica Médica: Endocrinologia; Gastroenterologia Clínica; Saúde Rural e Indígena.



Concurso para cargos técnicos



O edital do concurso para técnicos administrativos não teve o cronograma suspenso. Ele oferece 14 vagas distribuídas entre os cargos de assistente social, engenheiro civil, técnicos em tecnologia da informação e técnicos de laboratório (Química, Ciências Biológicas/Zoologia, Análises Clínicas e Informática). A prova objetiva foi realizada em 19 de novembro e o gabarito preliminar foi divulgado hoje, 20 de novembro. Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma, pois o prazo para entrar com recurso é apenas 21 e 22 de novembro.



Links



Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos da Carreira do Magistério Superior:

https://www.ufgd.edu.br/vestibular/docente-de-provas-e-titulos-cdpt/cdpt2023



Concurso Público para provimento de cargos efetivos da carreira de Técnico-administrativo:

https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/tecnico-administrativo-em-educacao-cpta/cpta-2023



Contatos



Centro de Seleção da UFGD

E-mail: cs.concursotecnico@ufgd.edu.br

Telefone: (67) 3410-2840/2846

Endereço: Rua João Rosa Góes, n.º 1.761, Vila Progresso, Dourados-MS.