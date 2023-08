UFMS abre inscrição para curso gratuito de idiomas

Monumento da UFMS / Divulgação/UFMS

A Rede Idiomas Sem Fronteiras, da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de idioma. Podem se inscrever toda comunidade da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e instituições credenciadas à Rede.

O período de inscrição segue aberto até 12 de agosto por cadastro on-line. Os cursos são oferecidos a distância, e os candidatos podem escolher entre alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e português para estrangeiros.

A secretária de Relações Internacionais da Agência de Internacionalização e de Inovação, Lucilene Machado Garcia Arf, explica que a oferta é realizada de forma colaborativa pelos especialistas de idiomas cadastrados na Rede Idioma Sem Fronteiras.

“O Idiomas Sem Fronteiras é um programa que tem como objetivo promover ações em prol da política linguística para a internacionalização do ensino superior. Temos várias ações na internacionalização da UFMS que estão diretamente relacionadas com a fluência em idiomas estrangeiros. De modo que capacitar professores, técnicos e alunos é uma das prioridades para uma internacionalização estruturada capaz de atender a demanda de alunos externos que chegam, alunos internos que saem, estreitar relações com outras universidades, como também dar possibilidade aos nossos professores de línguas estrangeiras, bem como alunos de línguas estrangeiras, a se capacitarem para participação no processo de ensino/aprendizagem”.

As aulas iniciam em setembro. Os detalhes dos cursos, horários, documentos necessários e elegibilidade podem ser consultados no portal da Andifes.

*Com assessoria de imprensa.