UFMS abre inscrição para Integra UFMS 2023

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para a submissão de trabalhos no maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Integra UFMS 2023.

Estudantes, egressos e servidores, com trabalhos técnicos, científicos, artísticos e culturais realizados em 2022 ou 2023, vinculados aos projetos, programas ou ações, institucionalmente aprovadas devem realizar a submissão até 31 de agosto, na página do Sistema de Gestão de Projetos.

Segundo a universidade, inscrição deve ser realizada por um dos autores do trabalho e devem ter a anuência e revisão do orientador ou coordenador, além do vídeo de apresentação com duração máxima de cinco minutos, de acordo com as orientações disponíveis na página do Integra UFMS, onde também pode ser conferida toda a programação do evento.

“A ideia é que cada vez mais o Integra faça parte do calendário universitário e esteja no radar de empresários, institutos de pesquisa e comunidade em geral do Mato Grosso do Sul. Na tentativa de atender a essa meta, a organização da edição de 2023 buscará trazer pessoas de renome nacional e internacional para participar do evento, proferir palestras ou oficinas que despertem o interesse maior do nosso público-alvo. Estas participações não devem ser apenas no âmbito acadêmico, mas sim em distintas áreas de formação e desenvolvimento pessoal, social, tecnológico e mercadológico. Espera-se que a quantidade de trabalhos de iniciação científica, extensão, ensino, empreendedorismo e inovação seja recorde”, disse a diretora da Escola de Extensão e coordenadora geral do Integra UFMS 2023, Liana Dessandre Duenha.

Cada trabalho pode ter vários autores e todos serão certificados, mas apenas um estudante poderá realizar a apresentação. Os melhores trabalhos apresentados pelos estudantes serão premiados seguindo critérios como postura e desenvoltura durante a apresentação, qualidade técnica/acadêmica, domínio do tema, criatividade e qualidade dos materiais produzidos, impacto social e na formação técnica, acadêmica e social dos estudantes.

O Integra deste ano acontece 23 a 27 de outubro na Cidade Universitária. Na edição passada foram apresentados mais de mil trabalhos.

