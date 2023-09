UFMS abre inscrição para voluntariado do Integra 2023

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

O Integra UFMS 2023 está com inscrições abertas para interessados em atuar como voluntários durante o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de setembro, pelo formulário disponível na página do Integra UFMS.

Os voluntários devem atuar na organização do evento, auxiliando na logística de credenciamento, preparação e distribuição dos kits aos apresentadores, suporte à avaliação presencial e atendimento aos estudantes, professores e participantes.

A diretora da Escola de Extensão e coordenadora geral do Integra UFMS 2023, Liana Dessandre Duenha, explica que a participação contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos voluntários. “Por ser um evento de grande porte, os estudantes são incentivados a assumir responsabilidades que os ajudam a desenvolver habilidades na gestão, solução de problemas, relacionamento interpessoal e networking. Essa soma de esforços é muito produtiva e contribui para a formação humana e profissional dos nossos estudantes, independentemente da área de formação”, enfatiza.

Ao todo, são 30 vagas para estudantes de graduação e pós-graduação, sendo 15 para a Cidade Universitária e 15 para os Câmpus. O resultado do processo seletivo deve ser divulgado no dia 2 de outubro. Os voluntários devem receber certificado de colaboração em ação de extensão, com carga horária de acordo com a dedicação ao evento. Além disso, também irão receber kit do evento e auxílio alimentação. Confira o edital para mais detalhes.

O Integra UFMS será realizado entre os dias 23 e 27 de outubro, na Cidade Universitária. São apresentadas atividades ligadas aos Programa Institucionais de Bolsas da Iniciação Científica, Iniciação à Docência, Programa de Educação Tutorial, Extensão Universitária, Empresas Juniores da UFMS e a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul.