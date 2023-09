UFMS abre inscrições para Congresso da Administração e Ciências Contábeis

Entrada da UFMS / Divulgação/UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) realiza entre 18 e 22 de setembro o 2º Congresso de Administração e Ciências Contábeis nos campus de Ivinhema e Nova Andradina. As inscrições estão abertas para estudantes, pesquisadores, profissionais e entusiastas sobre os temas na região.

Segundo a universidade, o congresso é uma idealização dos cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis e pós-graduação em Gestão Organizacional e Negócios e Gestão Contábil e Controladoria do CPNA, com o objetivo de proporcionar um espaço de diálogo e troca de experiências.

“O AdCon 2023 visa fomentar o conhecimento e incentivar a troca de experiências em temas como inovação, empreendedorismo, desenvolvimento sustentável, tecnologia para negócios e inteligência artificial”, afirma a presidente da comissão organizadora do evento e professora do CPNA, Gislayne da Silva Goulart.

Os interessados terão acesso a palestras, mesas-redondas, painéis, relatos, minicursos. Entre os temas em discussão estão: inovação e sustentabilidade, pessoas nas organizações e conexões que geram valor, pesquisa e inovação, inteligência artificial para negócios, uso das tecnologias e informações para ambiente das organizações.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link. É possível se inscrever em todas as atividades ou apenas nas quais houver interesse. As atividades serão realizadas no Centro de Convenções Municipal de Nova Andradina, na Câmara Municipal do município, e no Câmpus de Nova Andradina.

*Com assessoria de imprensa.