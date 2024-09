UFMS abre inscrições para cooperativas e associações de reciclagem

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está promovendo um novo programa, o UFMS Sustentável, que visa cadastrar cooperativas e associações de reciclagem para realizar a coleta de resíduos sólidos nos seus câmpus. As inscrições para este processo inédito estão abertas até o dia 20 de setembro.

Leonardo Chaves, diretor de Desenvolvimento Sustentável da UFMS, destaca que esta iniciativa representa um avanço significativo na implementação de práticas sustentáveis na universidade. Ele ressalta que o credenciamento das cooperativas e associações de recicladores não só promove a economia circular, mas também apoia a inclusão social e econômica dessas entidades.

O edital reforça o compromisso da UFMS com a gestão ambiental responsável, assegurando que os materiais recicláveis sejam reintegrados ao ciclo produtivo e contribuam para a proteção do meio ambiente. Essa abordagem está alinhada com os valores institucionais da UFMS e com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

As cooperativas e associações selecionadas poderão atuar em diversos câmpus da UFMS, incluindo a Cidade Universitária e os câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal. Os tipos de resíduos disponíveis para coleta incluem equipamentos eletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, além de materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, metal e vidro, bem como resíduos orgânicos.

Durante a inscrição, os grupos interessados devem indicar quais tipos de materiais desejam coletar e em quais câmpus pretendem atuar, incluindo a ordem de preferência e os locais específicos onde têm interesse em realizar a coleta.

O resultado final do processo será anunciado no dia 27 de setembro, com a classificação das cooperativas e associações sendo determinada por sorteio, que será realizado em audiência pública.

Clique aqui para se inscrever.