11 de Setembro de 2025 • 20:43

Educação

UFMS abre inscrições para mobilidade acadêmica nos Estados Unidos

Programas abordam temas como mudanças climáticas, democracia e desenvolvimento sustentável

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 18:08

Unidade da UFMS / Divulgação

Estão abertas as inscrições para dois programas de mobilidade acadêmica internacional voltados a estudantes da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As oportunidades são nos Estados Unidos e envolvem temas globais como mudanças climáticas, democracia, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e relações internacionais.

As vagas estão descritas no Quadro de Oportunidades de Mobilidade Aginter (Acadêmica Internacional da Agência de Internacionalização). Segundo o diretor da Aginter, Gustavo Cancio, participar desses programas amplia a formação dos estudantes em liderança e desenvolve competências fundamentais como diálogo intercultural, comunicação e cooperação internacional.

Programa SUSIs for Global Student Leaders

O primeiro programa é o SUSIs (Study of the U.S. Institutes) for Global Student Leaders on Entrepreneurship and Economic Development, que será realizado de janeiro a fevereiro de 2026, no Institute for Training and Development, em Amherst, Massachusetts.

As inscrições vão até 17 de setembro e a mobilidade terá duração de cinco semanas. Todos os custos — como visto, passagens, alimentação, hospedagem e seguro — serão pagos pelo Departamento de Estado dos EUA.

Entre os requisitos estão:

  • Ter entre 18 e 25 anos;
  • Estar regularmente matriculado na UFMS;
  • Ter nível B2 de inglês (mínimo);
  • Ter integralizado até 80% da carga horária do curso;
  • Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 8 no 1º semestre de 2025.

É necessário apresentar histórico escolar, duas cartas de apresentação em inglês e o formulário do programa preenchido.

WFUNA International Model United Nations

A segunda oportunidade é o WFUNA (International Model United Nations), uma simulação da ONU voltada a jovens de diferentes países. O evento ocorre entre 9 e 13 de fevereiro de 2026, em Nova Iorque, e oferece aos participantes uma experiência imersiva sobre o funcionamento da ONU.

Os estudantes da UFMS interessados devem se inscrever até 5 de dezembro por meio do formulário disponível online.

Sessões informativas

Nesta sexta-feira (12), haverá um webinar informativo sobre o programa WFUNA. Serão realizadas duas sessões ao vivo:

  • Às 8h (MS) – clique aqui para acessar
  • Às 15h (MS) – clique aqui para acessar

Durante as transmissões, os participantes concorrerão ao sorteio de produtos oficiais do programa.

Segundo Cancio, “cada estudante que participa dessas iniciativas se torna também um multiplicador de experiências dentro da nossa comunidade acadêmica”, fortalecendo a política de internacionalização da UFMS e a formação de lideranças com atuação local e global.

