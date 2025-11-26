Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 17:11

Educação

UFMS abre inscrições para professores da Licenciatura em Educação Bilíngue

Vagas são para disciplinas de 2026, com bolsas de até R$ 1.850

Redação

Publicado em 26/11/2025 às 16:20

Unidade da UFMS / Divulgação

Professores interessados em atuar na Licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos da UFMS têm até 2 de dezembro para se inscrever gratuitamente pelo Sistema Sigproj. As vagas são destinadas a disciplinas que serão ministradas no período noturno, nos dois semestres de 2026. O curso integra o Programa Parfor Equidade, parceria entre a Universidade e o Ministério da Educação.

A coordenadora institucional do Parfor na UFMS, professora Karine Albuquerque, explica que a licenciatura foi incorporada ao programa para atender demandas educacionais específicas de grupos minoritários. As bolsas variam de R$ 1.550 a R$ 1.850, conforme formação e experiência do candidato.

Entre os requisitos estão experiência mínima de um ano na docência superior, licenciatura e pós-graduação relacionada, além de conhecimento no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Algumas disciplinas também exigem fluência em Libras, com prioridade para docentes surdos.

O processo seletivo será conduzido por análise curricular. A lista de inscrições deferidas, indeferidas e a classificação preliminar será divulgada em 5 de dezembro. Após o período de recursos, o resultado final está previsto para 15 de dezembro.

As aulas começam em 2 de março para o primeiro semestre e em 27 de julho para o segundo. Mais informações e editais podem ser consultados no Sigproj e na página da Pró-Reitoria de Graduação.

