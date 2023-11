UFMS abre inscrições para reingresso e movimentação interna

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

Estão abertas as inscrições para reingresso e movimentação interna na UFMS. Os estudantes que desistiram, reprovaram, solicitaram desligamento ou querem trocar de curso têm até o dia 10 de novembro para participar. As inscrições devem ser feitas na página.

“O edital de reingresso e movimentação interna é um dos mais importantes da UFMS. Por ele, por exemplo, é possível que um aluno que tenha evadido durante a pandemia possa retornar aos estudos. Neste edital, temos vagas disponíveis para os estudantes reingressarem ou trocarem de curso dentro da própria UFMS”, explica o diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica, Anderson Viçoso de Araújo.

Também estão abertas inscrições para o processo de movimentação interna. São quatro as modalidades: para estudantes cujo curso de origem tem o mesmo nome do curso de destino; para curso de origem tem o mesmo nome do curso de destino, mas em modalidades diferentes, por exemplo, bacharelado ou licenciatura, presencial ou educação a distância; para mudar de um curso para outro na UFMS, no caso do curso de origem está com ingresso suspenso e seja da mesma área do conhecimento do atual; e para mudar de curso para outro curso, na mesma área de conhecimento.

São necessários alguns requisitos para participar do processo. Há vagas para cursos presenciais oferecidos em Campo Grande e nos Câmpus de Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba, Ponta Porã, Coxim, Chapadão do Sul, Nova Andradina e Naviraí, e também para cursos oferecidos na modalidade a distância nos polos de Campo Grande, Água Clara e Sidrolândia.

O estudante do curso de Ciência da Computação Weber Veloso Mourão já participou do processo anterior, oferecido no primeiro semestre deste ano. “Minha inscrição foi no processo que ocorreu em maio de 2023, para reingresso em julho de 2023. Acredito que as duas iniciativas são boas para os alunos, no caso do reingresso, se por algum motivo não foi possível terminar o curso antes, podemos ter uma nova chance para terminar, com mais experiência. Acredito que os estudantes que reingressam na UFMS voltam com uma nova mentalidade. A movimentação interna é boa, pois muitos alunos percebem após ingressar, que não é o curso que realmente gostariam de fazer e assim, a UFMS dá uma oportunidade para esse estudante mudar para um outro curso em que ele poderá se sentir mais motivado”, comenta.

Para mais detalhes sobre os requisitos e as fases do processo seletivo acesse o edital aqui.