UFMS abre novo prazo para inscrição em cursos de idioma

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

Os interessados em aprender um novo idioma têm agora uma nova oportunidade para se inscrever nos cursos oferecidos pela Rede Idiomas sem Fronteiras (Rede IsF), uma iniciativa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). As inscrições estão abertas até o dia 26 de agosto, às 12h (horário de Brasília). Os cursos são gratuitos e destinados a estudantes de graduação e pós-graduação, além de professores e técnicos-administrativos das universidades associadas à Andifes.

Fabrício Ono, coordenador pedagógico da Rede Andifes na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), encoraja a participação dos membros da comunidade acadêmica. "Aprender uma língua estrangeira é crucial no mundo atual, seja para a divulgação científica ou para facilitar interações e diálogos com pessoas de diferentes culturas", ressalta Ono.

A iniciativa disponibiliza vagas para cursos em cinco idiomas: alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. Cada curso possui um link específico para inscrição, e as aulas serão realizadas online e em tempo real, no horário de Brasília. A duração dos cursos varia entre um e três meses.

Para se inscrever, os interessados devem ter uma conta Google e poderão se inscrever em apenas um curso. Caso um CPF seja registrado em mais de um curso, a inscrição será cancelada para os cursos adicionais. É necessário apresentar um comprovante de vínculo com a instituição para participar, e para cursos além do nível iniciante, é exigido um comprovante de proficiência.

Os cursos são oferecidos colaborativamente por especialistas em idiomas credenciados na Rede Andifes IsF. Detalhes adicionais podem ser encontrados no edital disponível.