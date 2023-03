UFMS abre pré-seleção em graduação e pós para mobilidade acadêmica internacional

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu a pré-seleção em graduação e pós-graduação para mobilidade acadêmica internacional. O edital é de fluxo contínuo e segue até 31 de dezembro. Os candidatos devem ficar atentos ao Quadro de Oportunidades da Agência de Internacionalização e de Inovação (Aginova), para acompanhar as vagas disponíveis em diversas universidades pelo mundo.

As inscrições são realizadas por cadastro no Sigproj. Para os estudantes de graduação, os requisitos para realizar a inscrição é estar regularmente matriculado, ter integralizado, no mínimo, 20% e no máximo, 80% do total da carga horária exigida para o seu curso até o período da inscrição. Também deve apresentar Média Geral Acadêmica igual ou superior a 6,5 em 2022.2, ou 2023.1, a depender do período da inscrição de mobilidade escolhida.

Os critérios para a seleção dos estudantes de pós-graduação será a partir da produção acadêmica e do rendimento de disciplinas já cursadas.

“Nós fazemos uma pré-seleção, pois cada universidade possui um modo de fazer suas seleções, entretanto antecipamos algumas etapas considerando as especificidades de cada processo de seleção das instituições que a UFMS possui parceria. Fazemos um encaminhamento do estudante pré-selecionado e o processo é complementado pela instituição internacional”, explica o diretor da Aginova, Saulo Gomes Moreira.

A estudante de Arquitetura e Urbanismo, Maria Eduarda Borralho, foi aceita na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em Portugal, em 2022 e fez o intercâmbio de longa duração. “Eu cheguei antes do início das aulas, queria me adaptar a cidade, ao país, conhecer as pessoas, me adaptar a residência que ia morar e quando fui para a faculdade foi tranquilo, nunca tive muitas dificuldades em relação às aulas e basicamente minha rotina era o dia todo na faculdade. Eu fiz o primeiro período e gostei bastante, então pedi para ficar mais um período, eu abri um requerimento, sempre com muito apoio da Aginova e eu fui aprovada para ficar”.

Com a aprovação para o segundo período, a futura arquiteta conseguiu realizar mais disciplinas e também foi aprovada para um estágio em um escritório de arquitetura.“Acredito que eu tenha evoluído muito não somente como pessoa em si, mas acho que pude aprender muito também em questão de conteúdo, para poder aplicar futuramente na minha carreira”, conta.

Confira o edital na íntegra: