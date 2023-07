UFMS abre segunda etapa de renovação de matrícula

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre desta segunda a terça-feira, 24 e 25, o processo de enovação de matrícula para os estudantes da Universidade, através do Siscad (Sistema Acadêmico de Graduação).

Neste processo, estudantes devem selecionar quais as disciplinas cursadas no segundo semestre. Para isso, é preciso acessar o Siscad e selecionar a seção “Matrículas”. Será necessário atualizar os dados cadastrais e em seguida escolher as turmas. Após revisar a solicitação, o acadêmico deve finalizar o processo e aguardar a validação. Importante se matricular nas disciplinas ofertadas do semestre corrente e, em casos específicos, seguir o plano de estudos preparado pela coordenação.

“Para aqueles que não fizerem matrícula na primeira ou segunda etapa, ou que precisarem de algum ajuste ainda poderão fazer solicitação de matrícula nas vagas remanescentes das disciplinas por meio de requerimento acadêmico no período de validação de matrícula de 31 de julho a 5 de agosto”, explica o diretor de Prograd (Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação), Anderson Viçoso de Araujo.

A segunda etapa da renovação da matrícula é outra chance de o estudante tentar se matricular após ver o resultado da primeira etapa. Por exemplo, ele pode tentar se matricular em uma disciplina em uma turma diferente da que tentou e não conseguiu na primeira etapa. Na segunda etapa, os estudantes podem alterar também a seleção das disciplinas realizada na primeira etapa. Para efetuar a matrícula, a Prograd lembra que não é necessário anexar documentos.

Entre os dias 25 e 27 de julho é o prazo para a matrícula de estudantes especiais da pós-graduação. Os candidatos devem acessar o Sistema da Pós-Graduação e seguir o passo a passo informado nos editais de cada programa.

