UFMS abre seleção para tutores do curso Idiomas sem Fronteiras

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu seleção para tutores atuarem no curso Idiomas sem Fronteiras. Podem participar estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado da UFMS matriculados no curso de Letras.

As bolsas para estudantes de graduação são no valor de R$ 700. Para estudantes de mestrado e doutorado, o valor é de R$1 mil. A carga horária de cada curso é de 16h, contando aulas gravadas e em tempo real.

Os interessados devem se inscrever pelo site do SigProj até 5 de julho. O processo seletivo será realizado em três etapas todos em caráter eliminatório sendo, análise documental, entrevista e avaliação didática. A lista dos candidatos aprovados será divulgada no mês de agosto.

"Esse processo é muito significativo para os alunos de graduação e pós-graduação que queiram se inscrever e participar dessa experiência de docência no âmbito do Idiomas sem Fronteiras, pois eles terão a oportunidade de formação, capacitação para ministrar os cursos futuramente, além de terem contatos com outros professores e especialistas de outras universidades do Brasil que fazem parte desse projeto”, destaca o coordenador pedagógico do Idiomas sem Fronteiras, Fabricio Ono.

