UFMS abre vagas para movimentação interna e reingresso em cursos de graduação

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu o processo seletivo de Movimentação Interna e Reingresso nos cursos de graduação para o segundo semestre de 2024. Interessados devem se inscrever até 10 de junho.

Estão disponíveis mais de 1,6 mil vagas em diversas áreas do conhecimento. Os cursos são oferecidos presencialmente na Cidade Universitária e nos câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal, além de cursos a distância nos polos de Campo Grande e Água Clara.

Para se inscrever, os candidatos devem realizar o cadastro na página de Inscrição e aguardar a confirmação por e-mail. Após a liberação do acesso, é necessário acessar a Área do Candidato com o CPF e senha cadastrados, preencher o formulário de inscrição e enviar os documentos solicitados.

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, destaca que o edital oferece uma oportunidade para reingressar e concluir a graduação, além de permitir que estudantes troquem de curso caso não se identifiquem com o atual. “A missão da UFMS é formar profissionais qualificados e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Por isso, é importante que estudantes possam mudar para cursos mais alinhados com suas aptidões”, enfatiza.

A ocupação das vagas será realizada primeiramente entre os candidatos inscritos para reingresso. Caso ainda haja vagas após este processo, elas serão ofertadas para movimentação interna, dividida em quatro modalidades.

A primeira modalidade é para estudantes cujo curso de origem tem o mesmo nome do curso de destino. A segunda é para cursos com o mesmo nome, mas em modalidades diferentes, como bacharelado ou licenciatura, presencial ou a distância. A terceira é para quem deseja mudar de um curso suspenso para outro na mesma área do conhecimento. A última modalidade é para estudantes que querem mudar para um curso na mesma área de conhecimento.