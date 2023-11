UFMS abre vagas para professores atuarem em curso de tecnologia em educação

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

Estão abertas as inscrições para seleção de professores interessados em atuar no Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Alimentação Escolar, oferecido pela UFMS na modalidade de Educação a Distância (EaD), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. As inscrições vão até o dia 22 de dezembro e podem ser feitas no Sistema de Informação e Gestão de Projetos.

A diretora em exercício da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead), Daiani Damm Tonetto Riedner, relembra que, recentemente, o curso obteve nota máxima do Ministério da Educação. “É um curso muito importante e trouxe para a Universidade profissionais merendeiras de escolas públicas, que não tinham perspectiva de formação em nível superior. A partir da seleção de novos professores e da consolidação do curso, a UFMS democratiza o acesso ao Ensino Superior gratuito e de qualidade”, reforça.

O processo seletivo é destinado para cargo temporário nas disciplinas de Administração Educacional – Sistemas e Instituições; Educação, Ciências dos Alimentos e Controle de Qualidade; Educação Básica – Políticas e Programas; Gestão Democrática da Educação, dos Sistemas de Ensino e das Instituições; Sociedade, Cultura e Educação de Crianças, Jovens e Adultos; Avaliação Educacional da Educação Básica; Nutrição e Educação: Teorias, Consumo, Conservação e Utilização Biológica dos Alimentos.

Os interessados em atuar nas disciplinas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: possuir experiência de pelo menos um ano no magistério do ensino superior; ter disponibilidade para realizar viagens aos polos de apoio presencial aos fins de semana, assim como de reuniões e capacitações; já ter ministrado pelo menos uma disciplina ou módulo a distância na graduação ou especialização; ter experiência comprovada na área da disciplina; morar no Mato Grosso do Sul e ser professor efetivo da UFMS.

A diretora substituta da Agead explica que a Universidade desenvolve uma série de ações para a consolidação do Ensino a Distância. “A UFMS tem trabalhado para o fortalecimento dos cursos por meio da capacitação dos servidores para docência na EaD, o que contribui diretamente para a qualidade dos cursos. Além disso, a Agead oferta diversos cursos de extensão com temáticas relacionadas à EaD, metodologias ativas, uso de tecnologias digitais e produção de material didático digital. Em dezembro de 2023, a Agead vai iniciar a oferta de dois cursos de especialização lato sensu, um deles em Tutoria em Educação a Distância, uma formação estratégica para EaD em nível de pós-graduação, que contribuirá para o melhor atendimento dos nossos estudantes”, explica.

O edital na íntegra está disponível aqui.