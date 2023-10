UFMS apresenta debate, palestra e exposição sobre inclusão da PcD

Cidade Universitária da UFMS

Uma programação especial dentro da campanha Eu Respeito visa promover a inclusão e divulgar iniciativas de apoio à pessoa com deficiência (PcD) na UFMS. As ações, que incluem rodas de conversa, exposição e palestra, começam nesta terça-feira, 17, e seguem até o dia 31, na Cidade Universitária.

As atividades são gratuitas, abertas a toda a comunidade e fazem parte do trabalho contínuo da Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas (Seaaf), da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. A Seaaf é a unidade responsável pela execução e acompanhamento da Política de Acessibilidade no âmbito da Universidade.

“Nosso trabalho permanente engloba ações que visem à inclusão da PcD. Acompanhando a ‘Eu respeito’, pretendemos aprofundar o ciclo de políticas de Acessibilidade e Ações Afirmativas em nossa Instituição. Mais do que nunca, é fundamental alargamos o conceito de ser humano, ampliando nosso entendimento sobre os papéis desempenhados e as possibilidades que visem à garantia de participação de todos”, apontou a chefe da Secretaria, Mirella Villa da Fonseca.

Ela destacou também que, anualmente, a secretaria costuma contar com a participação da comunidade acadêmica e de seus familiares para a divulgação de suas ações. Neste ano, há, ainda, a participação de professores e coordenadores para as rodas de conversa, que irão abordar o apoio educacional ao estudante com deficiência. Serão apresentados os recursos de acessibilidade, a disponibilização de provas em formatos acessíveis, a dilação de tempo adicional, e os critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, entre outras.

“E a programação vai além da divulgação das ações da Seaaf. Para nós, apresentar o trabalho é um meio e não um fim para avançarmos na acessibilidade e nas ações afirmativas na Universidade. Trata-se de garantirmos direitos para quem é alvo da política pública preconizada pela Lei Brasileira de Inclusão”, finalizou.

Confira a programação completa:

17 de outubro

Apresentação do projeto Tenho um colega com deficiência e agora? – no Corredor Central, às 14h

18 de outubro

Roda de conversa Assistência social e estudantes com deficiência: uma relação necessária – na Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas, às 14h30

20 de outubro

Exposição de tecnologias assistivas para apoio à pessoa com deficiência – no Corredor Central, às 8h

23 a 26 de outubro

Roda de conversa Apoio educacional ao estudante com deficiência – na Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas

27 de outubro

Um diálogo sobre inclusão com os docentes da UFMS – na Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas, às 14h

30 de outubro

Roda de conversa Tenho um filho com deficiência estudante na UFMS – na Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas, às 8h

31 de outubro