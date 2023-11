UFMS celebra destaque dos cursos no Exame Nacional de Desempenho

Cidade Universitária da UFMS / Foto: Divulgação

Vinte e um cursos da UFMS receberam conceito 3, 4 e 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2022. Os cursos de Ciências Contábeis e Tecnologia em Processos Gerenciais, da Escola de Administração e Negócios (Esan), se destacaram com nota máxima na avaliação.

A prova avalia o rendimento dos estudantes do último ano de graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, além de competências e habilidades necessárias para os futuros profissionais. A avaliação é feita em ciclos anuais de acordo com as áreas do conhecimento e, em 2022, o Enade avaliou os cursos de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas.

A diretora de Avaliação Institucional, Caroline Pauletto Spanhol, explica que 24 cursos da Universidade foram avaliados pelo Enade em 2022. “Desse total, 21 cursos tiveram um excelente desempenho. Isso representa um percentual de 87,5% dos nossos cursos com conceitos de satisfatório a excelente”, enfatiza.

A diretora também reforça que a conquista é fruto de trabalho coletivo. “Agradecemos imensamente o empenho dos estudantes, das coordenações, dos professores e dos técnicos que ajudam na formação desses jovens e na oferta de cursos de excelência. Agora, vamos nos preparar para o Enade 2023, que será realizado no dia 26. Teremos um novo ciclo de cursos, agora na área da Saúde e das Engenharias”, reforça.

Ao todo, nove cursos da Universidade receberam nota máxima nas provas do Enade realizadas nos últimos quatro anos. Além de Ciências Contábeis e Tecnologia em Processos Gerenciais, também receberam conceito cinco os cursos de Medicina e Sistemas de Informação, do Câmpus de Três Lagoas; e Farmácia, Nutrição, Engenharia Civil, Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, da Cidade Universitária.

Com o resultado, Ciências Contábeis saiu da nota 3 para 5, enquanto Processos Gerenciais manteve a nota máxima da última edição. O diretor da Esan, Cláudio César da Silva, enfatiza que a conquista é ainda maior por ter ocorrido no contexto da pandemia. “Nos últimos anos, precisamos lutar ainda mais pela qualidade de ensino porque atravessamos uma pandemia, onde foi preciso nos afastar e diminuir a interação e discussão com os estudantes. Por isso, obter esse resultado é muito importante, nos motiva e nos empolga a desenvolvermos cada vez mais projetos, a elevar o padrão dos nossos docentes e a colocarmos nossos estudantes para contribuir cada vez mais com a sociedade”, comemora.

O coordenador do curso de Ciências Contábeis, Robert Espejo, explica que o desempenho exigiu um esforço conjunto. “A vontade de alcançar nota máxima surgiu assim que recebemos conceito 3 [na avaliação anterior]. Sabíamos que o curso tinha condição de obter um melhor resultado. A conquista se dá pelos esforços dos estudantes, que acreditaram no seu potencial e entenderam a importância da participação efetiva no Enade, e também pela busca pelo conhecimento durante o processo de sua formação. Também é resultado da dedicação e esforços dos docentes do curso, empenhados em apresentar o que é essencial na formação do profissional contábil. Também contribui nesse processo a gestão da UFMS e a Secretaria de Avaliação Institucional, que se disponibilizaram a transmitir orientações ordenadas para que o objetivo fosse alcançado”, complementa.

O coordenador do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Jeovan Figueiredo, afirma que o resultado simboliza o sucesso na missão de ensino e aprendizagem. “Ter obtido novamente o conceito mais alto no Enade significa termos tido sucesso na missão de promover um ambiente adequado para os alunos, os verdadeiros protagonistas nessa avaliação. O exame foi feito por alunos que vivenciaram o ensino remoto emergencial na UFMS durante a pandemia. E ainda assim, manifestaram domínio sobre o conteúdo do curso na prova do Enade, mostrando que foram feitas as escolhas corretas e mantido o elevado nível de ensino mesmo durante o período excepcional que todos vivemos. Os alunos do curso estão de parabéns por seu comprometimento e dedicação”, conclui.

Ao todo, seis cursos foram classificados com nota 4 no Enade: Direito, Jornalismo e Psicologia, na Cidade Universitária; e Ciências Contábeis, Administração e Direito, no Câmpus de Três Lagoas.

Já outros treze cursos da UFMS rebeceram conceito 3 na prova realizada em 2022: Administração, Ciências Econômicas e Turismo na Cidade Universitária; Administração, Ciências Contábeis e Psicologia no Câmpus do Pantanal; Administração no Câmpus de Aquidauana; Administração e Ciências Contábeis no Câmpus de Nova Andradina; Administração e Psicologia no Câmpus de Paranaíba; Administração no Câmpus de Naviraí; e Administração no Câmpus de Chapadão do Sul.