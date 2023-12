UFMS conquista o 15º lugar entre as universidades mais empreendedoras do país

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

A UFMS obteve destaque nacional ao conquistar a 15ª posição no Ranking de Universidades Empreendedoras de 2023, entre as 108 instituições classificadas. A Universidade ocupa a 10ª posição entre as 68 federais brasileiras elencadas.

A análise realizada pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior) considerou diversos aspectos relacionados ao empreendedorismo e à cultura empreendedora da instituição. A avaliação abrange dados objetivos, como a execução do orçamento e publicações científicas. Além disso, o ranking avalia a percepção da comunidade universitária em relação ao perfil empreendedor da instituição.

O diretor da Agência de Internacionalização e de Inovação (Aginova), Saulo Gomes Moreira, enfatiza a importância do ranking e celebra a conquista, que coloca a UFMS entre as mais empreendedoras do Brasil. “No Ranking de Universidades Empreendedoras de 2023, o 15º lugar representa a nossa melhor posição no histórico das edições deste ranking. […] Estamos muito felizes com esse resultado, pois ele demonstra o impacto efetivo de diversos investimentos, ações e iniciativas voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo que observamos nos últimos anos aqui na UFMS”, observa.

A secretária de Empreendedorismo e Inovação da Aginova, Mariana Klein Marcondes, entende o ranking como uma conquista que revela que a Universidade vai além da esfera teórica e prepara os estudantes para o mercado de trabalho. “É ótimo saber que a UFMS está sendo reconhecida pelo seu compromisso em aproximar a universidade do mercado e estimular a cultura empreendedora na academia. O 15º lugar em um ranking nacional é um reflexo positivo desse esforço. A integração entre a academia e o mercado é crucial para preparar os estudantes para os desafios do mundo profissional, proporcionando-lhes oportunidades de aplicar seus conhecimentos em situações práticas. Além disso, estimular a cultura empreendedora contribui para o desenvolvimento de habilidades inovadoras e para a formação de profissionais mais preparados para enfrentar as demandas do mercado de trabalho”, diz.

A Agência de Internacionalização e de Inovação, responsável por programas como o UFMS Júnior, possui 19 empresas juniores reconhecidas, programas de incubação para startups, como a Pantanal Incubadora Mista de Empresas, e a presença de Times Enactus na Cidade Universitária e nos câmpus. A Universidade também promove o Desafio UFMS Sustentável, que seleciona projetos de inovação e sustentabilidade para melhoria contínua da gestão, elaborados pelas empresas juniores e pelos Times Enactus UFMS.

Para Azriel Cancian, estudante do Curso de Fisioterapia e presidente da Empresa Júnior Benefio, o momento é de alegria e satisfação. “A constatação de que estamos obtendo êxito, aliada ao incentivo contínuo da UFMS, nos enche de alegria e gratidão […] Essa abertura de visão sobre o que podemos desenvolver dentro da UFMS, explorando possibilidades relacionadas à sustentabilidade, é muito positiva para ampliar nossas perspectivas. Os editais lançados pela UFMS desempenham um papel fundamental, tanto para a sobrevivência das Empresas Juniores, quanto para nós, que estamos dando os primeiros passos nesse universo. Conseguir parcerias não é fácil, especialmente para iniciantes como nós, e contar com o apoio da UFMS é como ter um guia sempre disponível, trabalhando para nosso crescimento, oferecendo apoio quando necessário. Essa relação é muito enriquecedora”, finalizou.