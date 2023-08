UFMS de Aquidauana abre inscrição para professor substituto de biologia

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do campus de Aquidauana, abre na próxima segunda-feira, 14, inscrições para seleção de professor substituto da disciplina de ciências biológicas.

A carga horária é de 20h para doutor, com remuneração de R$ 3.839,21. Segundo a diretora de Desenvolvimento Pessoal e Profissional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Luciana Martha Carvalho de Jesus, além da aquisição de experiência como docente, os selecionados irão enriquecer seus currículos, uma vez que irão atuar em uma instituição renomada.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas entre 14 e 16 de agosto no concursos.ufms.br. A seleção será composta por provas escrita, didática e de títulos. Cada unidade com oferta de vaga irá publicar seu edital no Boletim Oficial e no concursos.ufms.br com especificações como informações sobre o programa e bibliografia, entre outras.

A previsão de realização da prova objetiva é 28 de agosto, já a prova didática deve ser realizada em 4 de setembro. O resultado está previsto para 11 de setembro.

Clique aqui e confira o edital.